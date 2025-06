Hamburg Sea Devils: Tagovailoa schon wieder weg

Taulia Tagovailoa, der jüngere Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurück.

Taulia Tagovailoa, der jüngere Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurück.

Nach nur zwei Einsätzen ist schon Schluss, Quarterback Taulia Tagovailoa verlässt die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF). Der US-Amerikaner, jüngerer Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurück. Das gab die Franchise am Samstag bekannt.