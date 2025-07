Football-Beben! Patrick Esume verkündet Rücktritt

Der Mitgründer der Liga macht am Saisonende Schluss. Erst vor wenigen Wochen hatte es harsche Kritik vom aktuellen Champion an Patrick Esume gegeben.

Die European League of Football steht mehr denn je vor einer ungewissen Zukunft: Commissioner Patrick Esume und die ELF gehen getrennte Wege, der 51-Jährige habe sich auf eigenen Wunsch zurückgezogen und „aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen entschieden, seine sportlichen Schwerpunkte neu zu setzen“, teilte Esumes Anwältin Patricia Cronemeyer in einer Presseerklärung mit. Bis zum Finale der Liga am 7. September werde er aber weiter zur Verfügung stehen, heißt es darin.

Esume als bekanntes Football-Gesicht

„Die ELF würde es ohne Patrick Esume nicht geben“

„Die ELF würde es ohne Patrick Esume nicht geben“, sagte Karajica in einem Statement der Liga am Freitag: „Er ist eine Galionsfigur und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Liga in kürzester Zeit gewachsen und stark geworden ist. Für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und seinen Glauben an diese Vision gebührt ihm größter Dank und Respekt.“