ELF: Play-off-Aus für Titelverteidiger Rhein Fire

SID 24.08.2025 • 18:33 Uhr Rhein Fire, Champion von 2023 und 2024, scheitert an Liganeuling Nordic Storm.

Für Rhein Fire sind die Hoffnungen auf den Titelhattrick in der European League of Football (ELF) früh geplatzt. In der Wildcard-Runde der Play-offs verlor der Champion von 2023 und 2024 beim Liganeuling Nordic Storm in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen 23:28.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nordic Storm trifft damit am kommenden Samstag im Halbfinale auf die Vienna Vikings. Am Sonntag (jeweils 15.00 Uhr/DAZN) spielen die Munich Ravens gegen Stuttgart Surge. Das schwäbische Team setzte sich im Kampf um ein Halbfinalticket gegen die Madrid Bravos durch (41:17) und könnte zu Hause um den Titel spielen. Das Finale findet am 7. September (15.00 Uhr/ProSieben und DAZN) in der MHP Arena in Stuttgart statt.