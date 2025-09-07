ELF: Stuttgart Surge gewinnt "Finale dahoim"

SID 07.09.2025 • 18:35 Uhr Die Mannschaft von Headcoach Jordan Neuman schlägt die Vienna Vikings im Finale 24:17.

Dank Matchwinner Louis Geyer hat sich Stuttgart Surge den Traum vom Coup beim „Finale dahoim“ erfüllt und zum ersten Mal den Titel in der European League of Football (ELF) geholt. Beim Heimspiel in der MHP Arena setzte sich die Mannschaft von Headcoach Jordan Neuman gegen die Vienna Vikings mit 24:17 durch, 2023 hatten die Stuttgarter bei ihrer ersten Endspielteilnahme gegen Rhein Fire aus Düsseldorf verloren.

Mann des Tages war Wide Receiver Geyer, dem jeweils nach Pass von Quarterback Reilly Hennessey alle drei Touchdowns gelangen, darunter der entscheidende 7:40 Minuten vor Schluss. Die österreichische Franchise aus Wien konnte danach nicht mehr antworten und verpasste vor 36.784 Zuschauerinnen und Zuschauern ihre zweite ELF-Krone nach 2022.

„Ich habe keine Worte. Ich kann es gar nicht fassen“, sagte Geyer bei ProSieben: „Es ist unglaublich.“ Der Titel sei die Belohnung für „drei Jahre harte Arbeit“. Auch Trainer Neuman war glücklich: „Wir waren zum richtigen Zeitpunkt voll da. Ich denke, die Trophäe geht in diesem Jahr zurecht nach Stuttgart.“

Stuttgart sorgte für den dritten deutschen Titelgewinn in Serie. Rhein Fire hatte nach 2023 auch 2024 triumphiert, war aber in dieser Saison bereits in der Wildcard-Runde der Play-offs gescheitert.

