GFL: Munich Cowboys schlagen Marburg, Dresden Monarchs besiegen Hurricanes

So richtige Derbystimmung wollte im ersten Vergleich beider Teams in diesem Jahr dann auch nicht aufkommen. Auf Seiten der Berliner fehlte es im Spiel der eigenen Offense wieder an Durchschlagskraft. Der oftmals stark unter Druck agierende Quarterback Donovan Isom war häufig auf der Flucht und wurde oft bereits im Ansatz gestoppt. Auch Running Back Caleb Stennis lief sich bei seinen Versuchen meist schon in der ersten Verteidigungsreihe der Royals fest.