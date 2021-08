GFL: Saarland Hurricanes brauchen Sieg gegen Munich Cowboys

Mitte August 2021 hat sich die Lage gedreht: Während für die New Yorker Lions nach der Niederlage in Dresden Platz zwei wohl nur noch rechnerisch erreichbar bleibt, gehen die Saarland Hurricanes von dieser Tabellenposition in die letzten drei Wochen und haben in zwei Heimspielen gegen direkte Konkurrenten quasi zwei Matchbälle.