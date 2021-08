GFL: Schwäbisch Hall Unicorns, Dresden, Potsdam und Köln sicher in Playoffs

Den härtesten Gang hatte erwartungsgemäß Tabellenführer Dresden Monarchs gegen Titelverteidiger New Yorker Lions, konnte aber mit 24:19 den Erfolg bejubeln. Den Braunschweigern gelang es zwar tatsächlich, die sonst so punktehungrige Offense der Sachsen über weite Strecken in Schach zu halten, vor allem im dritten Viertel, in dem der knappe Vorsprung der Dresdner immer wieder auf der Kippe stand.