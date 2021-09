GFL: Dresden Monarchs fordern Schwäbisch Hall Unicorns im German Bowl

So standen die Potsdamer ein Yard vor der Endzone, doch trotz eines Jake Mayon schafften sie es in neun Versuchen nicht hinein, wobei es insgesamt sechs Spielzüge mit Fouls gab. Auf der Gegenseite lief Moritz Böhringer zum 21:6, und diesen Vorsprung konnten die Haller dann auch mit Nachwuchs-Quarterback Ian Gehrke in der zweiten Hälfte verteidigen. Über 63 Yards bediente Gehrke mit einem Touchdown-Pass Yannick Mayr zum 28:12. Fünf Minuten vor Schluss kam Potsdam mit einem 22-Yard-Pass von Settles auf Lukas Drache noch auf 18:28 heran, doch der Onside Kick der Royals landete in den Armen von Halls Aurieus Minton.