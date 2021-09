GFL: Munich Cowboys besiegen Allgäu Comets

Zumindest was die beiden direkten Duelle angeht, können die Münchner sich nun in der Endabrechnung als Nummer eins in Bayern fühlen. Der Gruppensieg im gesamten Süden ging einmal mehr an die souveränen Schwäbisch Hall Unicorns, die mit einem 43:0 in Stuttgart ihre fünfte „Perfect Season“ in Folge in den Gruppenspielen krönten.