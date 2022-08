Wechsel-Chaos im Football: GFL attackiert ELF und droht mit juristischem Nachspiel

Dennoch sorgte sein spontaner Wechsel für sehr viel Frust in Saarbrücken. So kommentierte Geschäftsführer Hans Hennrich den Vorstellungs-Post bei Stuttgart Surge wie folgt: „Lieber Janis, natürlich kannst Du wechseln wohin Du möchtest. Durch deine Passbeantragung bei uns 2022 stehst Du schriftlich im Wort. Bitte gib also ALLES zurück an Team-Merch etc., was Du erhalten hast und Dir somit scheinbar erschlichen hast. Bitte komm nie mehr zum „Home of the Canes“. Du bist nun eine „Persona no grata“. Du bist vertragsbrüchig, weil Du eine Lizenz bei uns unterschrieben hattest und nun alle Regeln bricht: „Out in bad standing“. Lass Dich bitte nie mehr hier blicken!“