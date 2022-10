GFL: German Bowl 43 mit Potsdam vs. Schwäbisch Hall - LIVE auf SPORT1

Neben sportlichen und kulinarischen Highlights hat auch das Drumherum Glanzpunkte im Angebot. Countrysängerin Jill Fisher wird die Nationalhymne live singen und für Gänsehautmomente sorgen. Jill kommt gerade aus den USA zurück und bringt so das richtige American Football Feeling mit nach Frankfurt. 2021 war sie bei „The Voice of Germany“ zu sehen, und diesen Sommer sorgte sie mit ihrem Hit „No No Never“ für Furore bei Funk und Fernsehen.