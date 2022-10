GFL German Bowl 43: Moritz Böhringer von Schwäbisch Hall Unicorns feiert Titel-Premiere

Im German Bowl 43 in Frankfurt setzte sich der Südmeister mit 44:27 gegen die Potsdam Royal durch. Damit krönen die Baden-Württemberg eine starke Saison, in der sie ungeschlagen in das Finale gestürmt sind. Sieg Nummer 13 machte die perfekte Saison und bei der zehnten GFL-Bowl-Teilnahme den insgesamt fünften GFL-Titel perfekt. (NEWS: Alles zur GFL)