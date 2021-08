MLB: Chris Bassitt von Oakland Athletics nach Kopftreffer im Krankenhaus

White-Sox-Pitcher Reynaldo Lopez zeigte sich ebenfalls erschüttert von den Ereignissen: “Wenn man so etwas sieht, ist es schwer zu verdauen, denn ... als Pitcher weiß man, dass so etwas passieren kann. Man denkt: Das könnte mir auch passieren, und das ist beängstigend. Jedes Mal, wenn man so etwas sieht, ist es schwer zu schlucken.”