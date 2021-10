MLB: Atlanta gewinnt Auftakt der World Series deutlich

Los Angeles (SID) - Die Atlanta Braves haben im ersten Spiel der Finalserie um den Titel in der Major League Baseball (MLB) klar gegen die Houston Astros gewonnen. Die Braves setzten sich mit 6:2 bei den Astros durch und gingen im Best-of-Seven-Modus der World Series mit 1:0 in Führung. Das zweite Duell findet am Mittwochabend (Ortszeit) erneut in Houston statt.