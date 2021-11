MLB: Max Kepler und Markus Solbach über Zeit bei Minnesota Twins und World Series

Kepler: Mir hat diese ganze Zeit gezeigt, wie schnell man so etwas Schönes verlieren kann. Ich war einfach sehr dankbar dafür, dass wir dann wieder anfangen durften. Ich musste mir aber auch erst wieder angewöhnen, in der „Quarantäne-Saison“ ohne Zuschauer zu spielen. Als ich damals in die Big Leagues kam, war das der große Wow-Effekt, vor 50.000 Fans zu spielen mit dem ganzen Entertainment drumherum. „The Show“ eben. Auf einmal war alles weg. Es war schon schwer, ohne Zuschauer zu spielen. Man musste sich wieder daran erinnern, wie man den Sport eigentlich angefangen hat, ohne Fans. Nur ich und Baseball, wie als Kind. Ich musste mich quasi neu in den Sport verlieben. Die Show war nicht mehr da. Das stach für mich heraus.