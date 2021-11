MLB: Max Kepler von Minnesota Twins und Markus Solbach über den Sieg der Atlanta Braves in der World Series

Auch Markus Solbach, der aktuell für die Tulsa Drillers - das Farmteam der Los Angeles Dodgers - in der Minor League spielt, kennt Rosario noch aus gemeinsamen Jahren. „Rosario war auch in den ersten beiden Jahren mein Teamkollege. Ich bin jetzt nicht so eng mit ihm wie Max. Aber es ist einfach cool zu sehen, was man erreichen kann.“