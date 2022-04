Angebliche sexuelle Übergriffe: MLB sperrt Bauer für zwei Jahre

New York (SID) - Trevor Bauer, Pitcher der Los Angeles Dodgers, ist von der Major League Baseball (MLB) wegen angeblicher sexueller Übergriffe für zwei Spielzeiten gesperrt worden. Das teilte die Liga am Freitag mit. Der 31-Jährige erklärte umgehend via Twitter, dass er gegen die Suspendierung Berufung einlegen werde.