MLB: Max Kepler mit Minnesota Twins live im TV auf SPORT1 und im Stream

Auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ werden bis zu 150 Livespiele pro Saison übertragen, ausgewählte Partien gibt es ebenfalls mit deutschem Kommentar. Dazu gibt es auch das wöchentliche Highlight-Magazin „Plays of the Week“ im Programm. In kompakter Form wird auf die Höhepunkte der vergangenen MLB-Partien zurückgeblickt. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)