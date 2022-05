MLB: "Viel Geld im Spiel" - irrer Baseball-Zoff hat Folgen

„Ich habe Joc geohrfeigt“, sagte Pham am Samstag. „Er hat etwas gesagt, was ich nicht gutheiße. Ich musste es ansprechen.“ Der Reds-Profi weiter: „Es stand zu viel Geld auf dem Spiel, also sehe ich es wie einen Code an.“ Pederson habe einen Kodex verletzt. (LIVE im TV und Stream - so sehen Sie die MLB bei SPORT1)