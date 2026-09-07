Dodgers-Schock: Ohtani fällt als Pitcher wohl für Saison aus

SID 07.09.2026 • 05:48 Uhr Shohei Ohtani von den Los Angeles Dodgers wird in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr als Pitcher zum Einsatz kommen. Dessen Chefcoach spricht über den angeschlagenen Topspieler.

Baseball-Superstar Shohei Ohtani von den Los Angeles Dodgers wird in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr als Pitcher zum Einsatz kommen. Dies teilte Chefcoach Dave Roberts mit. Der Japaner hat mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und hatte zuletzt erstmals seit seinem Wechsel zu den Dodgers 2023 vier Spiele in Folge verpasst.

Ohtani hat seit dem 3. Juli kein Spiel mehr als Pitcher bestritten. Er hat mit Entzündungen und Schmerzen zu kämpfen. Roberts äußerte aber die Hoffnung, dass Ohtani bereits am Montag in die Schlagaufstellung der Dodgers zurückkehren könnte.

Ohtani-Comeback als Pitcher unwahrscheinlich

Angesichts der verbleibenden drei Wochen der regulären Saison dämpfte er jedoch die Erwartungen, dass Ohtani in diesem Jahr noch einmal als vollwertiger Starting Pitcher zurückkehren werde. „Wenn man sich den Kalender ansieht und betrachtet, wie viel er in der letzten Woche geworfen hat – ich denke, das kann sich jeder selbst ausrechnen“, sagte Roberts.