MLB: Dodgers Legende Steve Sax trauert um Sohn

„Mit völliger Fassungslosigkeit gebe ich bekannt, dass mein geliebter Sohn Johnny einer der fünf US-Marines war, die am Mittwoch, dem 8. Juni, beim Osprey Military Crash in der Nähe von San Diego ums Leben kamen“, sagte Sax in einer Erklärung, die von CBSLA-TV veröffentlicht wurde.