MLB: Twins-Star Max Kepler optimistisch - "Die Playoff-Chancen stehen gut"

Max Kepler musste mit den Minnesota Twins in der MLB zuletzt immer wieder kleinere Rückschläge hinnehmen. Dennoch liegt die Franchise im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs auf Kurs. Am Sonntagabend geht es für die Twins gegen die Colorado Rockies (ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream).