MLB: Trauer um Radio-Legende Vin Scully von den Los Angeles Dodgers

Scully begann seine Rundfunkkarriere 1949 und wechselte 1950 in die Rundfunkkabine der damals noch in Brooklyn beheimateten Dodgers. Er folgte dem Team 1958 beim Umzug nach Kalifornien und begleitete die Spiele der Dodgers bis zu seiner Pensionierung 2016. Damit war er der am längsten bei einem Team tätige Radiosprecher in der Geschichte des Profisports.