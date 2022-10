MLB World Series 2022: Showdown zwischen Houston Astros und Philadelphia Phillies

Sie gelten gemeinsam mit, aber doch noch knapp vor der Gefolgschaft der benachbarten Football-Mannschaft der Eagles, als die „meanest fans in America“, also als die gemeinsten. Schneller als anderswo werden in der „City of Brotherly Love“ die Spieler teils hemmungslos niedergemacht - auch die eigenen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)