MLB: Historischer Sieg! Houston gleicht in der World Series dank No-Hitter gegen Philadelphia aus

Nur einen Tag nach der 0:7-Klatsche zeigte Houston die passende Reaktion – und stellte einen Rekord auf. Den Astros, in Person der vier Pitcher Christian Javier, Bryan Abreu, Rafael Montero und Ryan Pressly, gelang der erst zweite No-Hitter in der Geschichte der World Series. Bisher hatten nur die New York Yankees im Jahr 1956 einen Schlag des gegnerischen Teams verhindert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)