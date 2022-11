World Series: Phillies führen wieder gegen Houston

Bryce Harper hob nach der Partie die Bedeutung der eigenen Fans für den Erfolg hervor: "Sie glauben an uns und wir glauben an sie", sagte der Phillies-Schlagmann: "Sie halten uns auf Trab, feuern uns an". Spiel vier und fünf finden am Mittwoch und Donnerstag (Ortszeit) ebenfalls in Philadelphia statt.