MLB LIVE im TV bei SPORT1! Das müssen sie wissen! - Baseball im FreeTV, bei SPORT1+ und SPORT1extra

Mit dem Opening Day startet die Major League Baseball (MLB) am morgigen Donnerstag in die neue Saison . Dabei sollen neue Regeln für ein schnelleres Spiel und somit für zusätzliche Attraktivität sorgen.

Eine Umstellung auch für den Berliner Max Kepler, der weiterhin bei den Minnesota Twins unter Vertrag steht. Als „Home of Baseball“ im deutschsprachigen Raum ist SPORT1 auch in dieser Spielzeit wieder mittendrin und begleitet die MLB mit zahlreichen Liveübertragungen auf seinen Plattformen.

Los geht‘s am Donnerstag live ab 19:00 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1 Extra mit dem Duell zwischen Rekordchampion New York Yankees und den San Francisco Giants.

Am Mikrofon melden sich Kommentator Andreas Thies und Baseball-Experte Matthias Ondracek. Insgesamt werden auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ im Saisonverlauf mindestens 100 Livespiele übertragen, auf der Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra gibt es mindestens 400 Partien via Einzelticket oder im Rahmen des Season Pass zu sehen.

Neue Regeln sorgen für schnelleres Spiel und mehr Action

In dieser Saison gibt es einige neue Regeln wie die „pitch clock“, die das Spiel schneller und damit attraktiver gestalten sollen. SPORT1 -Experte Matthias Ondracek, der auch das erste Livespiel der neuen Saison am Mikrofon begleiten wird, ist auf die Änderungen gespannt.

Im Free-TV und bei SPORT1+ und SPORT1 Extra: So seht ihr die MBL

Nach der Begegnung zwischen den New York Yankees und den San Francisco Giants am Donnerstag live ab 19:00 Uhr zum Auftakt präsentiert SPORT1+ alleine im April 15 Livespiele, dabei stehen Max Kepler und die Minnesota Twins mit fünf Übertragungen besonders im Fokus.

Das erste Duell der Twins gegen die Kansas City Royals wird am Sonntag live ab 20:30 Uhr übertragen (weitere Sendezeiten in der Übersicht) .

Im Free-TV steigt SPORT1 zu einem späteren Zeitpunkt in die MLB-Saison ein: Am Sonntag, 28. Mai, ist live ab 23:00 Uhr die Partie der Los Angeles Angels mit Superstar Shohei Ohtani gegen die Miami Marlins eingeplant.

Insgesamt können sich die Fans auf 15 Livespiele in der Regular Season im Free-TV freuen, hinzu kommen zwei Partien der World Series sowie das Home Run Derby am 10. Juli und das All-Star Game am 11. Juli im T-Mobile Park in Seattle als weitere Saisonhighlights.