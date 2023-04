Klebrige Substanz: Star-Pitcher Scherzer muss vom Feld

Wegen einer klebrigen Substanz an seiner Hand und in seinem Handschuh musste Pitcher Max Scherzer von den New York Mets aus der Major League Baseball (MLB) das Feld im Spiel gegen die Los Angeles Dodgers (5:3) verlassen. Die Schiedsrichter trafen die Entscheidung nach mehrmaligen Untersuchungen beim aufgebrachten Starspieler, der überhaupt kein Verständnis für den Rauswurf zeigte.