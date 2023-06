Luftverschmutzung: MLB-Spiel verlegt

Wegen zu hoher Luftverschmutzung wegen der verheerenden Waldbrände im Kanadas Osten ist die Partie der Major League Baseball (MLB) zwischen den Washington Nationals und den Arizona Diamondbacks am Donnerstag auf einen späteren Termin verschoben worden.

Dem Ruß in der Luft fielen auch andere Baseballspiele sowie Begegnungen im Basketball und im Frauenfußball zum Opfer.

Ausnahmezustand in Halifax

Stark gefährdet ist zudem das prestigeträchtige Pferderennen Belmont Stakes, das am Samstag in New York stattfinden soll.