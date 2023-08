US-Sport: Ein Swag-Aufdreher reift zum Superstar

Der Pitcher der Houston Astros wurde zum Spieler der Woche in der American League der MLB gekürt. Der erwartbare Lohn für eine Performance, mit der er sich am vergangenen Dienstag in die Geschichtsbücher eingetragen hatte: Valdez gelang beim 2:0-Erfolg gegen die Cleveland Guardians ein sogenannter „No-Hitter“, in dem er nicht einen gültigen Schlag des Gegners zuließ.