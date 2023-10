Baseball: Arizona Diamondbacks erreichen World Series

Die Arizona Diamondbacks sind erstmals seit 22 Jahren in die World Series der Major League Baseball (MLB) eingezogen. Bei den Philadelphia Phillies gewann der Meister von 2001 in der Nacht zum Mittwoch das entscheidende Spiel sieben der Halbfinal-Serie mit 4:2. Im Finale treffen die Diamondbacks auf die Texas Rangers, die Titelverteidiger Houston Astros in der Vorschlussrunde bezwungen hatten.