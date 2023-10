MLB: Nach 45 Jahren in der Liga: Meistertrainer Dusty Baker beendet Karriere

Ganz aufhören will Baker allerdings noch nicht. „Ich habe immer noch eine Menge zu bieten. Baseball ist mein Leben gewesen“, sagte er und bot sich für einen Job als Berater an. Houston war am Montag im Play-off-Halbfinale gegen die Texas Rangers ausgeschieden - gegen eine andere Managerlegende: Bruce Bochy, neun Jahre lang eher durchschnittlicher Catcher, ist seit 1995 Cheftrainer in der MLB und gewann drei World Series.