MLB: Astros erspielen sich Freilos

Houston und Texas beendeten die Hauptrunde mit je 90 Siegen und 72 Niederlagen, die Astros gewannen aber den Direktvergleich. Die Rangers müssen in der Wildcard-Serie (best of three) ab Dienstag gegen die Tampa Bay Rays ran. Houston steht bereits im Viertelfinale, das gilt auch für die Baltimore Orioles, die Atlanta Braves und die Los Angeles Dodgers.