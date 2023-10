MLB: Rekordmann Castellanos führt Phillies ins Halbfinale

Dank Rekordmann Nick Castellanos haben die Philadelphia Phillies das Halbfinale in der Major League Baseball (MLB) erreicht. Beim 3:1 gegen die Atlanta Braves gelangen dem US-Amerikaner zwei Home Runs, es war für den letztjährigen Finalisten im vierten Spiel der entscheidende dritte Sieg in der Best-of-Five-Serie.

Castellanos avancierte in der Nacht zu Freitag zum ersten Spieler in der MLB-Geschichte, der in aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen mehrere Home Runs erzielte. „Unglaublich, sagte Castellanos, „das sind Momente, die ich nie vergessen werde“.