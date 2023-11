World Series: Rangers mit drei Matchbällen

Die Texas Rangers stehen dicht vor ihrem ersten Meistertitel in Major League Baseball (MLB). In der World Series gegen die Arizona Diamondbacks gewannen die Texaner Spiel vier der Best-of-seven-Serie mit 11:7 und erarbeiteten sich drei Matchbälle. Corey Seager und Marcus Semien sorgten in Phoenix mit Homeruns für den Auswärtssieg und die 3:1-Führung.