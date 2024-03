Baseball: Kepler siegt beim MLB-Auftakt

Max Kepler hat einen gelungenen Auftakt in die neue Saison der Major League Baseball (MLB) hingelegt. Der Berliner siegte mit seinen Minnesota Twins am Opening Day bei den Kansas City Royals mit 4:1. Kepler ist der einzige deutsche MLB-Profi und geht in seine zehnte Saison bei den Twins, mit denen er in der vergangenen Serie das Viertelfinale erreicht hatte.