Schweißflecken und Risse: Nike lenkt offenbar bei Trikot-Fiasko ein

Das soll aus einem Memo der MLB Players Association hervorgehen, der Gewerkschaft der MLB-Spieler , das an die Baseball-Profis verteilt wurde und unter anderem dem amerikanischen Sportportal The Athletic vorliegt.

MLB-Trikots sollen überarbeitet werden

In dem Memo heißt es demnach, dass die Gewerkschaft nach wochenlangen Gesprächen mit der Liga und dem offiziellen Ausrüster „Hinweise erhalten“ habe, dass einige Änderungen vorgenommen werden sollen, darunter die Rückkehr zu den größeren Schriftzügen, den früheren Schnitten und dem hochwertigeren Reißverschluss, den es noch bis 2023 gegeben hatte. Es soll auch Korrekturen an den Hosen geben, um das Problem mit der Durchsichtigkeit zu beheben.

„Das war ein reines Nike-Problem“, hieß es laut The Athletic in dem Memo an die Spieler. Auch hier lautet die Kritik: „Im Kern ist es so, dass Nike etwas innoviert hat, das keine Innovation nötig gehabt hätte.“