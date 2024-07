MLB: Penis-Jubel! Superstar sorgt für öbszönen Eklat

Shohei Ohtani ist in der Major League Baseball ein gefeierter Mann, zudem der bestbezahlte Sportler der Geschichte. Am Donnerstag überrascht der 30-Jährige die Fans mit einem obszönen Jubel.

Ohtani, dem das Kunststück der gestohlenen Base bereits zum 22. Mal in der laufenden Saison glückte, freute sich derart, dass er so tat, als würde er sich selbst befriedigen, indem er seine Hand mehrmals in wedelnder Bewegung vor seinem Genitalbereich hin und her schwang. Ein Masturbationsjubel also - und das, während der Gegner schräg vor ihm am Boden kniete.