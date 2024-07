MLB: US-Sängerin blamiert sich beim Home Run Derby

Die US-amerikanische Country-Sängerin Ingrid Andress hat für ihren Auftritt beim Home Run Derby der MLB viel Kritik bekommen. Die 32-Jährige performte im Vorfeld der Sportveranstaltung die Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Sie sang jedoch so schief, dass bereits nach den ersten Tönen ein Raunen durch das Publikum ging. Selbst einige Baseballspieler, die währenddessen von TV-Kameras eingeblendet wurden, mussten ihr Lachen zurückhalten.

Nicht die erste, die an der US-Hymne scheitert

An den Veranstaltungen nehmen die besten Baseballspieler der Liga teil.

Ingrid Andress ist eine bekannte Country-Sängerin, die im Jahr 2020 ihre Debütsingle More Hearts Than Mine veröffentlichte, mit der sie es in die Billboard Hot Country Songs und die Country Airplay Charts schaffte. Sie wurde bereits für mehrere Auszeichnungen nominiert, unter anderem für vier Grammy Awards.