Längst verstorbener Megastar sorgt für irren Rekord

Ein legendäres Spiel in einem nun legendären Jersey

Das Jersey trug Ruth in der dritten Partie der World Series 1932 gegen die Chicago Cubs - dabei soll er einen Homerun angezeigt und auch geschlagen haben, was als "called shot" legendär wurde. In diesem Jahr gewann die Ikone ihren letzten von insgesamt sieben World-Series-Titeln in der Major League Baseball (MLB). Nach seiner Karriere soll Ruth das Trikot einem Golfpartner geschenkt haben.