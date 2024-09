50 Homeruns, 50 Steals: Ohtani sorgt für Rekord und Hysterie

Baseball-Superstar Shohei Ohtani stellt eine neue Bestmarke auf - und wird in der Heimat dafür sogar in Regierungskreisen gefeiert.

50 Homeruns, 50 gestohlene Bases - und das in einer Saison: Superstar Shohei Ohtani hat einen neuen Rekord in der Major League Baseball (MLB) aufgestellt. Ohtani begründete den 50-50-Klub mit einem Homerun im siebten Inning beim 20:4-Sieg seiner Los Angeles Dodgers bei den Miami Marlins.

"Um ehrlich zu sein, bin ich wahrscheinlich derjenige, der am meisten überrascht ist", sagte Ohtani, nachdem er das Spiel mit den Saison-Fabelwerten von 51 Homeruns und 51 Steals beendet hatte: "Das ist etwas, das ich sehr lange in Erinnerung behalten werde."

Dodgers-Manager Dave Roberts meinte: "Das ist ein Spiel, das seit über 200 Jahren gespielt wird. Und das ist etwas, was noch nie zuvor gemacht wurde." Insgesamt steht Ohtani, der vor der Saison für die Rekordgage von 700 Millionen Dollar (für zehn Jahre) zu den Dodgers gewechselt war, nun bei 222 Homeruns in seiner Karriere.

Sogar die Regierung gratuliert Ohtani

Japan, die Heimat Ohtanis, stand am Freitag Kopf. In den Sozialen Medien wurde der 30-Jährige gefeiert, Zeitungen druckten Sonderausgaben, die Morgennachrichten berichteten ausführlich. "Wir möchten ihm aus tiefstem Herzen gratulieren", sagte der oberste Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi gegenüber Reportern in Tokio: "Wir hoffen aufrichtig, dass Herr Ohtani, der bereits eine Leistung nach der anderen vollbracht und eine neue Ära eingeleitet hat, weiter Erfolg haben wird."