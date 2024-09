Athletics verabschieden sich mit Sieg von Oakland

Nach dem Weggang der Raiders in der NFL und der Golden State Warriors in der NBA verliert Oakland nun die dritte und letzte große Sportfranchise innerhalb von fünf Jahren.

Der Manager der Athletics, Mark Kotsay, zollte nach dem Sieg in einer Ansprache auf dem Spielfeld den Mitarbeitern und Fans des Teams Anerkennung. "Den Mitarbeitern, die ihr Leben den Oakland A's widmen, besonders denen, die nicht mit uns kommen, bin ich für immer dankbar. Ich werde euch nie vergessen", sagte Kotsay: "Und an euch alle, im Namen meiner Mitarbeiter, mir selbst, diesem Team, all den ehemaligen Spielern und Trainern, jedem, der das Grün und Gold getragen hat - es gibt keine besseren Fans als euch."