Baseball: Cleveland komplettiert MLB-Halbfinale

Nach den Yankees und Mets aus New York sowie den L.A. Dodgers stehen auch die Guardians in der MLB unter den letzten vier Teams.

Die Cleveland Guardians komplettieren in der Major League Baseball das Playoff-Halbfinale. Das Team aus Ohio gewann am Samstag das entscheidende fünfte Spiel gegen die Detroit Tigers 7:3 und erreichte damit die American League Championship Series, wo es gegen Rekordmeister New York Yankees geht.