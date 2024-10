Baseball: Dodgers folgen Yankees in die World Series

Die Los Angeles Dodgers mit Superstar Shohei Ohtani sind den New York Yankees in die World Series der Major League Baseball gefolgt. Das Team aus Kalifornien setzte sich gegen die New York Mets in der Nacht auf Montag 10:5 durch und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:2 für sich. Die Yankees hatten sich mit 4:1 gegen die Cleveland Guardians durchgesetzt.