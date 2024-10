Baseball: Dodgers gewinnen Spiel zwei - Ohtani verletzt

Die Los Angeles Dodgers haben nach dem zweiten Sieg in der World Series die amerikanische Baseball-Krone vor Augen, bangen aber um ihren Superstar Shohei Ohtani. Am Samstagabend (Ortszeit) setzten sich die Dodgers vor heimischem Publikum 4:2 gegen die New York Yankees durch und erhöhten in der Finalserie der Major League Baseball (MLB) auf 2:0.