Irres Comeback: Dodgers gewinnen World Series

SPORT1 31.10.2024 • 06:12 Uhr Das Team aus Los Angeles hat bei den Yankees den entscheidenden letzten Punkt geholt - dabei sah es zunächst gar nicht gut aus.

Was für ein Comeback, was für ein Triumph: Die Los Angeles Dodgers haben nach einem dramatischen Spiel die World Series gewonnen. Das Team aus Kalifornien sicherte sich auswärts in New York im Yankee-Stadium seine zweite Meisterschaft in der Major League Baseball in fünf Jahren und die achte insgesamt - dabei lagen die Dodgers in Spiel fünf zwischenzeitlich schon mit 0:5 hinten.

Doch ein katastrophales fünftes Inning der Yankees mit einer Reihe von Defensivfehlern brachte Los Angeles zurück in die Partie, am Ende gewannen die Dodgers mit 7:6 - und holten sich die Best-of-seven-Serie mit 4:1. „Wir haben einfach jeden Fehler, den sie in diesem Inning gemacht haben, ausgenutzt“, sagte Teoscar Hernandez.

„Unverwüstlich“: Historisches Comeback“

Das Fünf-Run-Comeback war laut ESPN das viertgrößte in der Geschichte der World Series: Nur beim Acht-Run-Comeback der Athletics 1929 gegen die Cubs, dem Sechs-Run-Comeback der Yankees 1996 gegen die Braves und dem Sechs-Run-Comeback der Dodgers 1956 gegen die Yankees war der Rückstand noch größer.

„Offensichtlich sind wir unverwüstlich“, sagte Dodgers-Shortstop Markus Lynn „Mookie“ Betts, trotz des frühen Rückstands sei jeder für jeden da gewesen: „Es war Liebe, es war Kampfgeist. Es war einfach eine schöne Sache und ich bin einfach stolz auf uns und freue mich für uns.“

Zum wertvollsten Spieler der Serie wurde Dodgers-Star Frederick Freeman, der First Basemann schlug in den vier Spielen vier Homeruns in Folge.

Mit dem zweiten Titel innerhalb von fünf Jahren belohnen sich die Dodgers für ihre Dominanz. Laut ESPN sind sie das erste Team seit den New York Yankees in den 50ern (1953-1957) mit mehreren Siegen in der World Series sowie mehr als 64 Prozent gewonnenen Spielen in diesem Zeitraum.

