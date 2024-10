MLB: Dodgers holen sich Matchbälle - Freeman glänzt erneut

Durch das 4:2 bei den New York Yankees erhöhen die Kalifornier in der Finalserie der Major League Baseball auf 3:0. Freddie Freeman glänzt erneut.

Durch das 4:2 bei den New York Yankees erhöhen die Kalifornier in der Finalserie der Major League Baseball auf 3:0. Freddie Freeman glänzt erneut.

Die Los Angeles Dodgers haben nach dem dritten Sieg in der World Series die amerikanische Baseball-Krone dicht vor Augen. Durch das 4:2 bei den New York Yankees erhöhten die Kalifornier in der Finalserie der Major League Baseball (MLB) auf 3:0. Schon am Dienstag (Ortszeit) können die Dodgers im Yankee Stadium ihren ersten Titelgewinn seit 2020 perfekt machen.