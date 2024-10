Das gab es noch nie! Final-Irrsinn für die Ewigkeit

SID 26.10.2024 • 07:57 Uhr Beim Sieg der Los Angeles Dodgers gelingt dem Routinier der erste „Walk-off Grand Slam“ in der Geschichte der World Series.

Die Los Angeles Dodgers haben mit einem furiosen MLB-Finale das erste Spiel im Kampf um die amerikanische Baseball-Krone gewonnen. Beim 6:3 gegen die New York Yankees gelang Freddie Freeman der erste „Walk-off Grand Slam“ in der Geschichte der World Series. Heißt: Bei seinem Home Run im letzten Inning waren alle Bases von Teamkameraden besetzt, dies brachte vier Punkte ein - das Spiel war beendet.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Das ist ziemlich cool", sagte der 35 Jahre alte Freeman, als er von seinem Eintrag in die Geschichtsbücher erfuhr: "Wenn man gesagt bekommt, dass man so etwas in diesem Sport macht, den es schon sehr lange gibt - ich liebe die Geschichte dieses Spiels. Ein Teil davon zu sein, ist etwas Besonderes."

MBL-Star denkt an erkrankten Sohn - und feiert mit Vater

Für Freeman war es die nächste emotionale Wende in einem Jahr voller Verletzungen, das von einer schweren Krankheit seines dreijährigen Sohnes Max überschattet wurde. Im Juli konnte sein Sohn plötzlich nicht mehr laufen, bei ihm wurde das Guillain-Barre-Syndrom diagnostiziert - eine seltene Autoimmunerkrankung, die auftritt, wenn das Immunsystem des Körpers seine Nerven angreift. Max erholte sich später nach einer Immuntherapie und wurde im August aus dem Krankenhaus entlassen.

Entsprechend gelöst war Freeman nach dem Sieg: "Ich spiele dieses Spiel schon lange, und in diesen Momenten mitzuwirken, davon träumt man, selbst wenn man 35 ist und seit 15 Jahren in der Liga spielt. Die letzten paar Monate waren hart, aber zu Hause lief es so gut - Max geht es großartig", sagte Freeman.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem er seinen Walk-off mit seinen Teamkollegen gefeiert hatte, sprintete Freeman zu den Sitzen hinter der Home Plate, um den Moment mit seinem Vater zu teilen. "Er hat mir seit ich denken kann beim Schlagtraining geholfen", sagte Freeman. "Mein Schwung ist ihm zu verdanken. Ich bin, wer ich bin, wegen ihm."