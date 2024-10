Ohtani verhindert mit Dodgers K.o. - Mets im Halbfinale

Baseballstar Shohei Ohtani hat bei seiner Play-off-Premiere das Aus im Titelrennen mit den Los Angeles Dodgers verhindert. Im Viertelfinale der Major League Baseball (MLB) feierte das Team um den Japaner einen 8:0-Sieg bei den San Diego Padres, damit steht es in der Best-of-five-Serie 2:2 - die Entscheidung fällt am Freitag (Ortszeit).

Mookie Betts, Will Smith und Gavin Lux gelangen nach zwei Pleiten in Serie Homeruns für LA, Spiel fünf findet im heimischen Dodger Stadium statt. Ohtani war vor der Saison für die Rekordgage von 700 Millionen Dollar (für zehn Jahre) zum Klub gewechselt und spielt erstmals in der Meisterrunde.