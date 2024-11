Hurrikan verwüstet Stadion! Tampa Bay Rays finden neue Heimat

Die Tampa Bay Rays haben übergangsweise eine neue Heimat. Das Team aus der Major League Baseball (MLB) spielt in der kommenden Saison im Trainingsstadion der New York Yankees. Das George M. Steinbrenner Field steht in Tampa und bietet gut 11.000 Fans Platz. Der Umzug ist notwendig, weil das heimische Tropicana Field durch Hurrikan Milton stark beschädigt wurde.